Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль приймає Шеффілд Юнайтед у 21 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 2 січня, на Енфілді в Ліверпулі.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

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Також онлайн матч Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Мерсисайдці впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, маючи 55 очок і випереджаючи Лестер, який іде 2-м на 10 очок. Слід зазначити, що підопічні Клоппа мають 2 гри у запасі.

У 20 турі Ліверпуль вдома мінімально виграв у Вулвергемптона (1:0), а Шеффілд програв Манчест Сіті (2:0).