Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль зіграє у фіналі клубного чемпіонату світу з бразильським Фламенгу.
Матч відбудеться 21 грудня, на Халіфа Інтернешнел Стедіум у Досі.
Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція на UA: Перший.
Також онлайн матч Ліверпуль - Фламенгу наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з траесляцією буде доступний за годину до початку гри.
Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Ліверпуль переміг мексиканський Монтеррей (1:2), а Фламенгу впевнено виграв у Аль-Хіляла із Саудівської Аравії (3:1).