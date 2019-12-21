Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє у фіналі клубного чемпіонату світу з бразильським Фламенгу.

Матч відбудеться 21 грудня, на Халіфа Інтернешнел Стедіум у Досі.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на UA: Перший.

Також онлайн матч Ліверпуль - Фламенгу наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з траесляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Ліверпуль переміг мексиканський Монтеррей (1:2), а Фламенгу впевнено виграв у Аль-Хіляла із Саудівської Аравії (3:1).