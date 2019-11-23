Деонтей Вайлдер - Луїс Ортіс: онлайн-трансляція бою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) і кубинець Луїс Ортіс (31-1, 26 КО) в ніч з 23-го на 24 листопада на арені MGM Grand, в Лас-Вегасі , проведуть реванш.

Перший бій 3 березня 2018 року завершився достроковою перемогою американця, але на той момент це був дійсно найскладніший поєдинок в його кар'єрі. Після нього постійно з'являлися розмови про реванш.

Стежити за другим боєм між боксерами можна буде в прямому ефірі на нашому сайті. Початок - вранці 24 листопада о 06:00.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.