Хорватія - Словаччина: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Хорватії у матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи прийматиме збірну Словаччину.

Матч відбудеться 16 листопада, на стадіоні Рієка.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Хорватія - Словачинна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Збірна Хорватії очолює групу E, набравши після 7 матчів 14 очок. Тож хорватів у матчі зі словаками влаштовує навіть нічия. У збірної Словаччини 10 очок і наразі 3 сходинка. Словаки відстають від збірної Угорщини на 2 пункти, маючи гру в запасі. У разі перемоги над хорватією наші західні сусіди значно покращать свої шанси на поїздку на чемпіонат Європи.