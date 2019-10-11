Ястремська - Кудерметова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Tianjin Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (23) у чвертьфіналі Tianjin Open 2019 зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової (45).

Матч заплановано на 11 жовтня.

Орієнтовний початок о 12:15 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Кудерметова онлайн у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Раніше суперниці між собою не зустрічались.

В 1/8 фіналу Ястремська у двох сетах перемогла Шуай Пен (6:2, 6:4), а Кудерметова на відмові здолала Сайсай Чжен (5:0, - відмова).