Українські стрибуни у воду здобули путівку в Суперфінал Кубку світу

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Українські стрибуни у воду успішно пройшли відбір до Суперфіналу Кубку світу.

Про це повідомляє Федерація зі стрибків у воду.

Українцям вдалося потрапити у топ-8 кваліфікайних змагань. Таким чином, Україна буде представлена в Суперфіналі у синхронних парах з вишки як серед чоловіків, так і серед жінок, а також у командному розряді.

Суперфінал Кубку світу пройде з 19 по 21 квітня в Сіані, Китай.



Нагадаємо, минулого місяця стрибун у воду Олексій Середа удостоївся звання найкращого юного спортсмена України.





















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