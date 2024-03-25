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Українські стрибуни у воду здобули путівку в Суперфінал Кубку світу

Сьогодні 11:55 119 0
Українські стрибуни у воду здобули путівку в Суперфінал Кубку світу
#Стрибки у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Українські стрибуни у воду успішно пройшли відбір до Суперфіналу Кубку світу. 

Про це повідомляє Федерація зі стрибків у воду. 

Українцям вдалося потрапити у топ-8 кваліфікайних змагань. Таким чином, Україна буде представлена в Суперфіналі у синхронних парах з вишки як серед чоловіків, так і серед жінок, а також у командному розряді. 

Суперфінал Кубку світу пройде з 19 по 21 квітня в Сіані, Китай. 

Нагадаємо, минулого місяця стрибун у воду Олексій Середа удостоївся звання найкращого юного спортсмена України. 










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