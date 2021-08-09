19-річна українська стрибунка у воду Софія Лискун після невдалого виступу на Олімпіаді-2020 може завершити кар'єру.

Про це заявила сама спортсменка.

"Не знаю, чи буду готуватися до Олімпіади в Парижі. Більше ні, ніж так. Тому що ось так. Планую завершити кар'єру.

Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звичайно, очікувала чогось більшого, але вийшло так, як вийшло. Тренер намагався повернути мене в змагальний стан. Але, скажімо, ось цей стан було втрачено після того, як я впала", - сказала Лискун.