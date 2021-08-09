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Українка може завершити кар'єру після невдачі на Олімпіаді

Сьогодні 09:39 1410 0
Лискун залишилася дуже незадоволена своїм результатом
Українка може завершити кар'єру після невдачі на Олімпіаді
#Лискун

Джерело - Суспільне спорт.

19-річна українська стрибунка у воду Софія Лискун після невдалого виступу на Олімпіаді-2020 може завершити кар'єру.

Про це заявила сама спортсменка.

"Не знаю, чи буду готуватися до Олімпіади в Парижі. Більше ні, ніж так. Тому що ось так. Планую завершити кар'єру.

Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звичайно, очікувала чогось більшого, але вийшло так, як вийшло. Тренер намагався повернути мене в змагальний стан. Але, скажімо, ось цей стан було втрачено після того, як я впала", - сказала Лискун.

Для Лискун Олімпіади-2020 стала першою в кар'єрі. До неї стрибунка у воду підходила в статусі чемпіонки Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. На Олімпіаді Софія посіла передостаннє місце і не вийшла до півфіналу у стрибках з 10-метрової вишки.

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