Українці завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Виступ українських спортсменів на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів був одним з найкращих за останні роки.
З 5 медалями повертаються українці з хорватської Рієки!
Наші медалісти:
золото - командні змагання (Богдан Чижовський, Данило Коновалов, Анна Арнаутова, Ксенія Байло)
срібло - стрибки з 1м трампліна, група А (Данило Коновалов)
срібло - стрибки з вишки, група В (Кіріл Болюх)
срібло - стрибки з вишки, група В (Ксенія Байло)
бронза - стрибки з 3м трампліна, група А (Данило Коновалов)