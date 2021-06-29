Українці завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи

Здобули золото у командних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Виступ українських спортсменів на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів був одним з найкращих за останні роки.

З 5 медалями повертаються українці з хорватської Рієки!

Наші медалісти:

золото - командні змагання (Богдан Чижовський, Данило Коновалов, Анна Арнаутова, Ксенія Байло)

срібло - стрибки з 1м трампліна, група А (Данило Коновалов)

срібло - стрибки з вишки, група В (Кіріл Болюх)

срібло - стрибки з вишки, група В (Ксенія Байло)

бронза - стрибки з 3м трампліна, група А (Данило Коновалов)