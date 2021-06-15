 Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Олімпіаду-2020 | Стрибки у воду | Champion.com.ua
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Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Олімпіаду-2020

Сьогодні 19:41 167 0
Став відомий склад збірної України
Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Олімпіаду-2020
#Середа

Джерело - suspilne.media.

Тренерський штаб збірної України зі стрибків у воду визначився зі складом національної команди на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації.

Важливо: Середа став чемпіоном України у стрибках з вишки

Збірна України за кваліфікаційний період здобула шість ліцензій: п'ять в особистих стрибках, одну - в синхронних. Ще одна ліцензія має дістатися Україні в чоловічих стрибках з 10-метрової вишки за підсумки перерозподілення невикористаних путівок в Токіо.

Склад України зі стрибків у воду на Олімпіаду

- Трамплін, 3 м: Олег Колодій (чоловіки), Анна Письменська, Вікторія Кесарь (обидві - жінки)

- Вишка, 10 м: Олексій Середа (чоловіки), Софія Лискун (жінки)

- Синхронні стрибки: Олексій Середа та Олег Сербін (10 м, чоловіки)

Запасний: Кіріл Болюх.

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