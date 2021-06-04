Середа: Закінчу навчальний рік, а потім почну зосереджено готуватись до Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Наймолодший чемпіон Європи в історії стрибків у воду 15-літній Олексій Середа незважаючи на свій вік вже є лідером української збірної.

У травні на ЧЄ від здобув золото у міксті разом з Ксенією Байло, а зараз готується до Олімпіади, де йому хотілось би поборотись за медалі.

- Олексію, на чемпіонаті Європи тобі здалось виграти золото с Ксенією Байло. Як давно ви стрибаєте разом і чи подобається з нею працювати?

- Ми провели з нею в парі лише три тренування, тому важко відповісти, чи комфортно нам. Десь я під неї підлаштовуюсь, десь вона під мене. Вийшло на чемпіонаті все чудово, виграли золото.

- Ти змінив свою програму, наскільки вона дозволяє конкурувати з елітою на вишці?

- Ми з тренерами змінили на 50% програму – 3 з 6 стрибків. Вона не сама крута в світі, але якщо виконати її чисто, то боротись можна. Зараз намагаюсь відточити її, здається мені вдається з нею впоратись.

- Зважаючи, що ти ростеш, росте організм, чи впливає це на складність тренувань?

- Так, на це варто зважати, але якщо багато тренуватись, то ти звикаєш до змін свого тіла, тому все нормально.

- Який стрибок для тебе найважчий?

- Найскладніший для мене стрибок – 4,5 оберти вперед. Я вперше його виконав перед Новим роком і він має найбільший коефіцієнт складності у моїй програмі.

- Вдалось подивитись на програми конкурентів? Хтось суттєво ускладнився?

- Більша частина конкурентів не змінила програми. Вони їх виконуюсь довгий час, вони у них добре відточені, тому мені з ними непросто змагатись.

- Фаворитами на Олімпіаді будуть китайські спортсмени. Як гадаєш, чим вони відрізняються від інших?

- Мені здається, що вони нічим іншим не займаються, окрім стрибків у воду (посміхається).

- Сам ти коли почав займатись стрибками у воду?

- У стрибки у воду я перейшов у 4 роки з плавання, яким до цього займався декілька місяців. Мені тренер з плавання сказав, що я маленький на зріст для цього виду спорту, тому порадив спробувати себе у стрибках у воду. Переходити було не страшно. Я був енергійною дитиною, любив стрибати.

- Пам'ятаєш свій перший стрибок з 10-метрової вишки?

- Так, пам'ятаю. Це сталось у 6 років. Я сам цього захотів, щоб мене поважали друзі. Це був звичайний стрибок – "солдатиком".

- Чи є мандраж перед Олімпіадою?

- Зараз нема мандражу. Зараз я зосереджений на тренуваннях, на навчанні в школі. Мені наш президент Ігор Лисов подарував грант на навчанні в Ліко-школі і у нас до 10 червня навчання. Потрібно здати всі контрольні. Поблажок до мене немає. А вже після цього почну зосереджено готуватись до Олімпіади.

- Як вдається поєднувати школу і тренування?

- У мене два тренування – одне до занять у школі, друге – після.

- Часто пропускаєш заняття?

- Ні, лише коли знаходжусь на змаганнях чи на зборах.

- У школі зіркою почуваєшся?

- Ні. Але на вулиці впізнають, беруть автографи.

- Після першого золота на ЧЄ ти відчутно додав у популярності. Зараз слідкуєш, наприклад, за кількістю своїх фанатів в соціальних мережах?

- Так, у мене більше 5 тисяч підписників у Instagram. Я намагаюсь вести свою сторінку сам, викладаю фото, історії.

- Які цілі ставиш перед собою на Олімпіаду в Токіо?

- На цю Олімпіаду я ставлю ціль гарно, чисто виконати стрибки, мінімум вийти у фінал і постаратись завоювати медаль.

- Найближчим стартом буде чемпіонат України, який пройде з 7 по 12 червня. Які там цілі?

- Посісти перше місце в індивідуальних стрибках і у синхроні, пройти чисто свою програму і ще раз в змагальному режимі все відпрацювати.