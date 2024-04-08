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Збірна України U-18 обіграла Японію у контрольному матчі

Вчора 23:10 111 0
Збірна України U-18 обіграла Японію у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 на зборі у Данії провела контрольний матч проти Японії U-18 у рамках фінального етапу підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1A.

Команда Олександра Бобкіна виграла з рахунком 4:2. До ЧС Україна U-18 проведе ще один контрольний матч.

  • Став відомий попередній склад України U-18 на чемпіонат світу в дивізіоні 1А

Чемпіонат світу у Дивізіоні 1A U-18 відбудеться з 14 по 20 квітня. Суперниками українців будуть збірні Німеччини, Данії, Японії, Угорщини та Австрії.

Контрольний матч
8 квітня

Україна U18 – Японія U18 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - Дайкухара (Тайсей, Ішікава, більш.), 05:37, 1:1 - Євтєхов (Косарєв, Гапоненко, більш.), 15:37, 1:2 - Ішікава, 19:01, 2:2 - Кураєв (Гапоненко, Євтєхов, більш.), 35:36, 3:2 - Косарєв (Виставкін, Гапоненко), 59:07, 4:2 - Куліков (порожні ворота), 59:51

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