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Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів втекти до НХЛ

Сьогодні 22:04 126 0
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів втекти до НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Російський голкіпер та олімпійський чемпіон Іван Федотов прибув у розташування клубу НХЛ Філадельфія Флайерз, він міг опинитися в команді ще в 2022 році, але хокеїста змусили проходити строкову службу в збройних силах Російської Федерації.

Про появу воротаря на базі клуба офіційно повідомили у соцмережах Філадельфії.

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Допис, поширений Philadelphia Flyers (@philadelphiaflyers)

Нагадаємо, влітку 2022 року Федотов заключив однорічний контракт із Флайерз, які раніше обрали його на драфті НХЛ у останньому раунді. Напередодні вильоту за окен спортсмена арештували та відправили служити до російської армії.

Він проходив строкову службу в спортивній роті, згаяв рік, граючи за збірну флоту, замість виступів на професійному рівні.

Після армії воротар повідомив про підписання трирічної угоди зі старою-новою командою ЦСКА. З чим категорично не погодилося керівництво "Льотчиків" та розпочало боротися за голкіпера у юридичній площині, бо вже мало підписаний з ним договір.

Після першого ж сезону в російській КХЛ, московський клуб і гравець розірвали угоду за згодою сторін. У 2024 році голкіпер таки доїхав до США.

Двометровий хокеїст народився у Фінляндії, його мати - фінка. Якби свого часу Іван відповідально поставився до вибору власного громадянства, то уникнув би згаданих пригод.

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Допис, поширений Philadelphia Flyers (@philadelphiaflyers)

У середині сезону-2023/2024 Філадельфія втратила основного голкіпера, гравця національної збірної Канади Картера Харта через те, що він потрапив до найгучнішого сексуального скандалу в історії хокею.

П'ятеро гравців у номері готелю вчинили групові дії сексуального характеру по відношенню до неназваної дівчини 20-річного віку, попередньо напоївши її алкоголем. Це сталося влітку 2018 року в Лондоні (провінція Онтаріо) під час благодійного турніру з гольфу, присвяченого перемозі молодіжної команди Канади на чемпіонаті світу. В січні 2024 року поліція вручила фігурантам підозри, спортсмени призупинили виступи в НХЛ.

РосЗМІ повідомляли, що Харта хочуть підписати клуби КХЛ, бо жодна команда з Північної Америки або Європи не захоче його взяти до свого складу.

Федотов повинен замінити канадця, росіянин буде дублером шведа Семюеля Ерссона. Флайерз борються за вихід до плей-оф

Зазначимо, НХЛ продовжує бути найлояльнішою спортивною лігою Північної Америки до росіян. На вересень 2023 року в лізі виступали 62 хокеїстів з Росії. За всю історію в НХЛ грали 288 росіян.

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