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Лялька став найкращим снайпером в історії чемпіонатів України

Сьогодні 20:31 103 0
Лялька став найкращим снайпером в історії чемпіонатів України
#Кременчук, #Лялька, #Хокейна Суперліга України

Джерело - Федерація хокею України.

Віталій Лялька очолив рейтинг найкращих снайперів в історії чемпіонатів України з хокею. 

У півфінальній серії з Дніпром нападник Кременчука закинув у ворота суперника 5 шайб. На його рахунку 229 шайб у 314 матчах. На дві шайби відстає форвард Сокола Сергій Бабинець, який продовжить заочні перегони з Лялькою у фінальній серії чемпіонату України-2023/24. 

Топ-10 снайперів в історії чемпіонатів України наразі виглядає так:

  1. Віталій Лялька – 229
  2. Сергій Бабинець – 227
  3. Микита Буценко – 218
  4. Володимир Чердак – 207
  5. Віктор Захаров – 183
  6. Роман Благий – 178
  7. Іван Савченко – 156
  8. Тарас Бега – 149
  9. Ілля Коренчук – 142
  10. Павло Большаков – 136

Перший матч фінальної серії між Соколом та Кременчуком відбудеться в четвер, 21 березня. Початок гри - о 18:00.

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