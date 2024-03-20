Лялька став найкращим снайпером в історії чемпіонатів України

Джерело - Федерація хокею України.

Віталій Лялька очолив рейтинг найкращих снайперів в історії чемпіонатів України з хокею.

У півфінальній серії з Дніпром нападник Кременчука закинув у ворота суперника 5 шайб. На його рахунку 229 шайб у 314 матчах. На дві шайби відстає форвард Сокола Сергій Бабинець, який продовжить заочні перегони з Лялькою у фінальній серії чемпіонату України-2023/24.

Топ-10 снайперів в історії чемпіонатів України наразі виглядає так:

Віталій Лялька – 229 Сергій Бабинець – 227 Микита Буценко – 218 Володимир Чердак – 207 Віктор Захаров – 183 Роман Благий – 178 Іван Савченко – 156 Тарас Бега – 149 Ілля Коренчук – 142 Павло Большаков – 136

Перший матч фінальної серії між Соколом та Кременчуком відбудеться в четвер, 21 березня. Початок гри - о 18:00.