Лялька став найкращим снайпером в історії чемпіонатів України

Джерело - Федерація хокею України.
Віталій Лялька очолив рейтинг найкращих снайперів в історії чемпіонатів України з хокею.
У півфінальній серії з Дніпром нападник Кременчука закинув у ворота суперника 5 шайб. На його рахунку 229 шайб у 314 матчах. На дві шайби відстає форвард Сокола Сергій Бабинець, який продовжить заочні перегони з Лялькою у фінальній серії чемпіонату України-2023/24.
Топ-10 снайперів в історії чемпіонатів України наразі виглядає так:
- Віталій Лялька – 229
- Сергій Бабинець – 227
- Микита Буценко – 218
- Володимир Чердак – 207
- Віктор Захаров – 183
- Роман Благий – 178
- Іван Савченко – 156
- Тарас Бега – 149
- Ілля Коренчук – 142
- Павло Большаков – 136
Перший матч фінальної серії між Соколом та Кременчуком відбудеться в четвер, 21 березня. Початок гри - о 18:00.