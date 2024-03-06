Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
6 березня
Нью-Джерсі - Флорида - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Піттсбург - Коламбус - 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Айлендерс - Сент-Луїс - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Бостон - Едмонтон - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Вінніпег - Сіетл - 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Нешвілл - Монреаль - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Арізона - Чикаго - 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Лос-Анджелес - Ванкувер - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Сан-Хосе - Даллас - 6:7 ОТ (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)