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Даллас відігрався у матчі з Сан-Хосе: результати ігор НХЛ

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Даллас відігрався у матчі з Сан-Хосе: результати ігор НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ). 

НХЛ - Регулярний чемпіонат

6 березня

Нью-Джерсі - Флорида - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Піттсбург - Коламбус - 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Айлендерс - Сент-Луїс - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Бостон - Едмонтон - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Вінніпег - Сіетл - 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Нешвілл - Монреаль - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Арізона - Чикаго - 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Лос-Анджелес - Ванкувер - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе - Даллас - 6:7 ОТ (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

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