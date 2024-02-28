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Детройт знищив Вашингтон: результати матчів НХЛ

Результати матчів
Сьогодні 09:31 84 0
Детройт знищив Вашингтон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
28 лютого

Флорида - Баффало - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Детройт - Вашингтон - 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Монреаль - Аризона - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Філадельфія - Тампа-Бей - 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

Торонто - Вегас - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Нешвілл - Оттава - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Міннесота - Кароліна - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1, 0:1)

Вінніпег - Сент-Луїс - 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Калгарі - Лос-Анджелес - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Колорадо - Даллас - 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Ванкувер - Піттсбург - 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1, 0:1)

Сан-Хосе - Нью-Джерсі - 2:7 (1:0, 0:3, 1:4)

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