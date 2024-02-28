Детройт знищив Вашингтон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
28 лютого
Флорида - Баффало - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Детройт - Вашингтон - 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)
Монреаль - Аризона - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Філадельфія - Тампа-Бей - 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)
Торонто - Вегас - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Нешвілл - Оттава - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Міннесота - Кароліна - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Вінніпег - Сент-Луїс - 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
Калгарі - Лос-Анджелес - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Колорадо - Даллас - 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Ванкувер - Піттсбург - 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1, 0:1)
Сан-Хосе - Нью-Джерсі - 2:7 (1:0, 0:3, 1:4)