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Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Сьогодні 19:25 490 1
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
#Кременчук, #Сокіл, #ХК Дніпро, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Київський Сокіл виграв регулярний сезон чемпіонату України з хокею.

З 66 очками посів перше місце. Кременчук та Дніпро посіли друге та третє місця відповідно. Київ Кепіталз став четвертим. Ці команди продовжуть боротьбу за чемпіонство у півфінальній серії плей-оф.

Тризуб та Берсерки завершили нинішній хокей сезон, посівши 5 та 6 місця відповідно.  

Турнірна таблиця після завершення регулярного сезону:

Розклад матчів півфінального протистояння Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз:

  • 1 березня. 18:00. Сокіл - Київ Кепіталз
  • 3 березня. 16:00. Сокіл - Київ Кепіталз
  • 6 березня. 18:00. Київ Кепіталз - Сокіл
  • 8 березня. 18:00. Київ Кепіталз - Сокіл

У разі необхідності 5, 6 та 7 матчі серії буде зіграно 11, 14 та 17 березня відповідно.

Розклад матчів півфінального протистояння Кременчук - Дніпро (Херсон):

  • 2 березня. 19:00. Кременчук - Дніпро
  • 4 березня. 18:00. Кременчук - Дніпро
  • 7 березня. 18:00. Дніпро - Кременчук
  • 9 березня. 14:00. Дніпро - Кременчук

У разі необхідності 5, 6 та 7 матчі серії буде зіграно 12, 15 та 18 березня відповідно.

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