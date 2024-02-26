Піттсбург дотиснув Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
26 лютого
Нью-Джерсі - Тампа-Бей - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Піттсбург - Філадельфія - 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)
Чикаго – Детройт – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Коламбус – Рейнджерс – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
Баффало - Кароліна - 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по булітах - 1:0)
Вінніпег – Арізона – 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)
Анахайм – Нешвілл – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
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