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Піттсбург дотиснув Філадельфію: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:25 105 0
Піттсбург дотиснув Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
26 лютого

Нью-Джерсі - Тампа-Бей - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Піттсбург - Філадельфія - 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

Чикаго – Детройт – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Коламбус – Рейнджерс – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Баффало - Кароліна - 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по булітах - 1:0)

Вінніпег – Арізона – 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

Анахайм – Нешвілл – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

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