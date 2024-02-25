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Дніпро - Тризуб 8:1: огляд матчу

Херсонська команда завершила сезон
Сьогодні 19:40 75 0
Дніпро - Тризуб 8:1: огляд матчу
#ХК Дніпро, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро завершив регулярний чемпіонат України з хокею розгромною перемогою над Тризубом. 

Тризуб завершив перший для себе сезон дев’ятиматчевою програшною серією. А Дніпро в півфінальній серії плей-оф зіграє з Кременчуком. Перший матч - 2 березня.

Чемпіонат України з хокею
25 лютого

Дніпро (Херсон) - Тризуб (Київ) 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Омельчук, 01:06. 2:0 – Сидоренко (Стоцький, Крикля), 09:17. 3:0 – Сидоренко (Крикля), 12:03. 4:0 – Пойманов (Кобильник, - більш.), 33:22. 5:0 – Стецюра (Сидоренко, Крикля), 35:00. 6:0 – Омельчук (Абдуллаєв), 35:34. 7:0 – Крикля (Ратушний, Варава), 39:55. 8:0 – Яценко (А. Олійник, Ратушний), 43:22. 8:1 – Бондаренко (Нєвєров), 55:41

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