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Ванкувер дотис Бостон, Даллас переграв Кароліну: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ на 25 лютого
Сьогодні 09:32 43 0
Ванкувер дотис Бостон, Даллас переграв Кароліну: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 лютого

Детройт - Сент-Луїс 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Нью-Джерсі - Монреаль 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Айлендерс - Тампа-Бей 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Філадельфія - Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Флорида - Вашингтон 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Ванкувер - Бостон 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Колорадо - Торонто 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Оттава - Вегас 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Кароліна - Даллас 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Сан-Хосе - Нашвілл 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Сіетл - Міннесота 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Едмонтон - Калгарі 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Лос-Анджелес - Анагайм 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)

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