Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
25 лютого
Детройт - Сент-Луїс 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)
Нью-Джерсі - Монреаль 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Айлендерс - Тампа-Бей 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Філадельфія - Рейнджерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Флорида - Вашингтон 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Ванкувер - Бостон 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Колорадо - Торонто 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Оттава - Вегас 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Кароліна - Даллас 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Сан-Хосе - Нашвілл 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Сіетл - Міннесота 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Едмонтон - Калгарі 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Лос-Анджелес - Анагайм 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)
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