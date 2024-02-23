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Рейнджерс розгромив Нью-Джерсі, Айлендерс програв Сент-Луїсу: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 09:33 118 0
Рейнджерс розгромив Нью-Джерсі, Айлендерс програв Сент-Луїсу: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 лютого

Детройт - Колорадо 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Кароліна - Флорида 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Нью-Джерсі - Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Оттава - Даллас 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Піттсбург - Монреаль 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Тампа-Бей - Вашингтон 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Сент-Луїс - Айлендерс 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Калгарі - Бостон 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Вегас - Торонто 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)

Сіетл - Ванкувер 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Лос-Анджелес - Нашвілл 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

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