Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 лютого
Детройт - Колорадо 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Кароліна - Флорида 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Нью-Джерсі - Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Оттава - Даллас 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Піттсбург - Монреаль 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Тампа-Бей - Вашингтон 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Сент-Луїс - Айлендерс 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Калгарі - Бостон 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Вегас - Торонто 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)
Сіетл - Ванкувер 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Лос-Анджелес - Нашвілл 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
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