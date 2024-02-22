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Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України

Сокіл виграв регулярний чемпіонат
Сьогодні 20:34 248 0
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України
#Сокіл, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Сокіл обіграв Тризуб у матчі чемпіонату України з хокею.

Гра завершилась з рахунком 8:0.

Перемога дозволила Соколу виграти регулярний чемпіонат України-2023/2024.

Чемпіонат України

22 лютого

Тризуб - Сокіл (Київ) – 0:8 (0:3, 0:1, 0:4)

Шайби: 0:1 – Чердак (Говорушко, Янішевський), 03:16. 0:2 – Толстушко (Янішевський, Собченко), 09:57. 0:3 – Благий (Захаров, Толстушко), 18:28. 0:4 – Бородай (Захаров, Благий), 27:21. 0:5 – Чердак (Разумов, Вол. Алексюк), 53:02. 0:6 – Полоницький (бородай), 53:56. 0:7 – Захаров (Бабинець), 57:21. 0:8 – Толстушко (Собченко, Бородай), 58:00 

Напередодні Дніпро переміг Київ Кепіталз.

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