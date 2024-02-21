Дніпро дотиснув Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Дніпро вп’яте в шести матчах сезону переміг Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро переміг Київ Кепіталз у чемпіонаті України з хокею.

Доля матчу вирішилась у серії булітів, де влучнішими були гравці херсонського клубу. Переможний кидок реалізував Ілля Крикля.

Відзначимо, що за тур до завершення чемпіонату Дніпро гарантував собі третє місце.

Чемпіонат України

21 лютого

Дніпро (Херсон) - Київ Кепіталз - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Стецюра (Сидоренко, Портний), 06:42. 1:1 – Кравоножкін (Секірко), 13:48. 2:1 – Крикля (Ратушний), 19:13. 2:2 – Кривоножкін, 29:15. 3:2 – Крикля (переможний булліт)

Напередодні Кременчук здолав Берсерки.