Лос-Анджелес розгромив Коламбус, Піттсбург поступився Айлендерсу: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
21 лютого
Флорида – Оттава 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Рейнджерс – Даллас 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Піттсбург – Айлендерс 4:5 (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)
Вашингтон – Нью-Джерсі 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Вінніпег – Міннесота 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Колорадо – Ванкувер 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Вегас – Нашвілл 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Лос-Анджелес – Коламбус 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
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