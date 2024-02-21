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Лос-Анджелес розгромив Коламбус, Піттсбург поступився Айлендерсу: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ на 21 лютого
Сьогодні 08:45 87 0
Лос-Анджелес розгромив Коламбус, Піттсбург поступився Айлендерсу: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
21 лютого

Флорида – Оттава 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Рейнджерс – Даллас 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Піттсбург – Айлендерс 4:5 (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Вашингтон – Нью-Джерсі 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Вінніпег – Міннесота 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Колорадо – Ванкувер 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Вегас – Нашвілл 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Лос-Анджелес – Коламбус 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

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