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Берсерки - Кременчук 2:3: огляд матчу

Шайба Тимченка принесла перемогу Кременчуку
Сьогодні 22:11 93 0
Берсерки - Кременчук 2:3: огляд матчу
#Кременчук, #Берсерки

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Берсерки поступилися Кременчуку.

Шайба Тимченка принесла перемогу Кременчуку - 3:2. Відзначимо, команда з Кременчука втратила чимало сил у вчорашньому протистоянні з Соколом.

Чемпіонат України з хокею
20 лютого

Берсерки (Вінниця) - Кременчук 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Геворкян (Абаджян, Т. Савицький), 06:17. 1:1 – Бєлік (Ревука, Дуюн), 09:37 2:1 – Бєлік (Ревука, Дуюн), 20:49. 2:2 – Лялька (Матусевич, Целогородцев, - більш.), 32:51. 2:3 – С. Тимченко (Середницький, Целогородцев), 58:32

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