Даллас дотиснув Бостон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).
НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 лютого
Баффало – Анагайм – 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)
Сент-Луїс – Торонто – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Бостон - Даллас - 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по булітах - 1:0)
Міннесота – Ванкувер – 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)
Сіетл – Детройт – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Сан-Хосе – Вегас – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Аризона – Едмонтон – 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
Калгарі - Вінніпег - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Кароліна – Чикаго – 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)
Тампа - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)