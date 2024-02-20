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Даллас дотиснув Бостон: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:31 93 0
Даллас дотиснув Бостон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

НХЛ - Регулярний чемпіонат
20 лютого

Баффало – Анагайм – 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Сент-Луїс – Торонто – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Бостон - Даллас - 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по булітах - 1:0)

Міннесота – Ванкувер – 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Сіетл – Детройт – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе – Вегас – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Аризона – Едмонтон – 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Калгарі - Вінніпег - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Кароліна – Чикаго – 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Тампа - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

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