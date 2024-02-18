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Дніпро – Берсерки 7:0: огляд матчу чемпіонату України

Херсонці розгромили суперника вдома
Сьогодні 12:03 81 0
Дніпро – Берсерки 7:0: огляд матчу чемпіонату України
#ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро розгромив вінницьких Берсерків у межах чемпіонату України з хокею.

Для Дніпра цей матч був 26-м у регулярному чемпіонаті. Херсонці розташувалися на 4-й позиції з 51-м балом в активі. Відставання від лідера Сокола - 8 очок.

Берсерки займають останню позицію в чемпіонаті. Після 27 ігор у вінничан усього 7 залікових пунктів.

Чемпіонат України
17 лютого

Дніпро (Херсон) – Берсерки (Вінниця) 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Сидоренко (Портной, Стецюра), 17:22. 2:0 – Сидоренко (Варава), 25:45. 3:0 – Крикля (Сидоренко, Кобильник), 43:52. 4:0 – Сидоренко (Вал. Алексюк, Стецюра), 36:19. 5:0 – Крикля (Сидоренко, Стецюра), 39:57. 6:0 – Сидоренко (Варава, Крикля), 47:47. 7:0 – Кобильник (Варава, Пойманов, - більш.), 49:48

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