Сіетл розгромив Бостон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 лютого
Бостон – Сіетл – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Баффало – Флорида – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Нью-Джерсі – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Рейнджерс – Монреаль – 7:4 (0:1, 4:1, 3:2)
Оттава – Анахайм – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Тампа-Бей - Колорадо - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
Торонто – Філадельфія – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)
Сент-Луїс – Едмонтон – 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)
Нешвілл – Даллас – 2:9 (0:4, 2:3, 0:2)
Чикаго – Піттсбург – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Калгарі – Сан-Хосе – 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Ванкувер – Детройт – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)