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Сіетл розгромив Бостон: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:32 89 0
Сіетл розгромив Бостон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 лютого

Бостон – Сіетл – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Баффало – Флорида – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Нью-Джерсі – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Рейнджерс – Монреаль – 7:4 (0:1, 4:1, 3:2)

Оттава – Анахайм – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Тампа-Бей - Колорадо - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Торонто – Філадельфія – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

Сент-Луїс – Едмонтон – 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)

Нешвілл – Даллас – 2:9 (0:4, 2:3, 0:2)

Чикаго – Піттсбург – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Калгарі – Сан-Хосе – 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Ванкувер – Детройт – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

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