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Баффало знищило Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:11 172 0
Баффало знищило Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 лютого

Баффало - Лос-Анджелес 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Бостон - Тампа-Бей 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, по булітах - 0:1)

Вашингтон - Колорадо 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Монреаль - Анахайм 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Оттава - Коламбус 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

Торонто - Сент-Луїс 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Айлендерс - Сіетл 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, по булітах - 0:1)

Даллас - Кароліна 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Нешвілл - Нью-Джерсі 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Чикаго - Ванкувер 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Едмонтон - Детройт 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)

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