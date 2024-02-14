Баффало знищило Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 лютого
Баффало - Лос-Анджелес 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Бостон - Тампа-Бей 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, по булітах - 0:1)
Вашингтон - Колорадо 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
Монреаль - Анахайм 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Оттава - Коламбус 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
Торонто - Сент-Луїс 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Айлендерс - Сіетл 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, по булітах - 0:1)
Даллас - Кароліна 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Нешвілл - Нью-Джерсі 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Чикаго - Ванкувер 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Едмонтон - Детройт 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)