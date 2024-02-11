Джерело - Чемпіон.

У ніч проти неділі, 11 лютого, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулося 13 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

10 лютого

Баффало - Сент-Луїс 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 - 12 Нейборс (Томас, Бучневіч), 1:1 - 21 Окпосо, 1:2 - 24 Кайру (Росен, Парайко), 1:3 - 58 Нейборс (Капанен, Шенн)

Детройт - Ванкувер ОВ 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 1 Реймонд (Петрі, Перон), 1:1 - 21 Хегландер (Петтерссон, Гронек), 1:2 - 31 Гронек (Петтерссон, Міхєєв), 1:3 - 33 Петтерссон (Гронек, Сутер), 2:3 - 42 Спронг (Велено, Кейн), 3:3 - 47 Расмуссен (Фішер, Уолмен), 4:3 - 61 Уолмен

Монреаль - Даллас 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: 1:0 - 21 Сузукі (Метісон, Кофілд), 1:1 - 23 Харлі (Робертсон, Хінтц), 1:2 - 24 Сегін (Марчмент, Дюшен), 1:3 - 37 Сегін (Марчмент, Дюшен), 2:3 – 38 Слафковскі (Метісон, Сузукі)

Айлендерс - Калгарі 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Шайби: 0:1 - 3 Вігар (Колман, Маркстрем), 0:2 - 28 Юбердо (Хеніфін, Шарангович), 0:3 - 35 Вігар (Пелетье, Дюр), 1:3 - 44 Нелсон (Палмієрі, Добсон), 1:4 – 56 Колман, 2:4 – 57 Пажо (Барзел), 2:5 – 59 Вігар (Кадрі, Юбердо)

Бостон - Вашингтон 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 21 Оші (Макмайкл, Пачіоретті), 0:2 – 43 Строум (Оші, овєчкін), 0:3 – 59 Овєчкін (Маленстін)

Флорида - Колорадо 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 10 Верхеге (Ткачак, Барков), 2:0 - 16 Райнхарт (Барков, Ткачак), 3:0 - 37 Луостарінен (Родрігес, Куликов), 4:0 - 49 Барков

Вінніпег - Піттсбург 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 10 Шайфлі (Елерс), 2:0 - 15 Нідеррайтер (Стенлі, Шмідт), 2:1 - 34 Раст (Грейвс, Карлссон)

Кароліна - Нью-Джерсі 1:0 ОВ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 63 Ахо (Слевін, Нечас)

Колумбус – Тампа-Бей 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайби: 0:1 – 15 Пол (Реддіш, Хейгл), 0:2 – 21 Сіреллі (Пол, Хейгл), 0:3 – 41 Стемкос (Кучеров, Хедман), 1:3 – 52 Дженнер (Веренскі, Годро), 2:3 - 55 Дженнер (Марченко, Годро), 2:4 - 59 Хейгл (Сіреллі, Кучеров)

Оттава - Торонто 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Меттьюс (Найз, Марнер), 1:1 – 17 Жиру (Жозеф), 2:1 – 22 Тарасенко (Чікран, Пінто), 2:2 – 29 Найз (Меттьюс, Марнер), 3:2 – 31 Пінто (Зуб, Келлі), 4:2 – 35 Норріс (Батерсон), 4:3 – 45 Домі (Робертсон, Райллі), 5:3 – 59 Грейг (Пінто)

Філадельфія - Сіетл 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - 4 Лоутон (Фрост, Йорк), 1:1 - 17 Татар (Ларссон, Данн), 2:1 - 18 Пелінг (Сілер, Хетеуей), 2:2 - 41 Макканн (Данн, Веннберг), 3:2 – 45 Кутюр'є (Конекни, Сенхайм)

Нашвілл - Аризона 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 12 О'Райллі (Нюквіст, Форсберг), 1:1 - 13 Дермотт (Керфут, Цукер), 2:1 - 31 Йосі (Беррі), 2:2 - 38 Гюнтер (Цукер, Келлер), 2:3 – 41 Велімякі (Хейтон, Гюнтер), 2:4 – 44 Шмалц (Келлер, Цукер), 3:4 – 46 Новак (Евангеліста, Макдона), 4:4 – 50 Форсберг (Йосі, О'Райллі), 5:4 – 61 Макдон (Нюквіст, Новак)

Лос-Анджелес - Едмонтон 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 22 Дюбуа (Мур, Спенс), 2:0 - 23 Льюїс (Байфілд), 3:0 - 47 Байфілд (Рой, Гавриков), 4:0 - 57 Байфілд (Кемпе, Копітар)

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