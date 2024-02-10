Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Вчора 14:15 6822
Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого
Сьогодні 10:11 77
Бостон може відрахувати Михайлюка
Сьогодні 08:54 289
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації
Вчора 23:48 4831
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу
Вчора 19:36 980
Довбик може перейти у Реал
Вчора 18:49 1514
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Вчора 15:09 538
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Вчора 14:05 349
Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році
Вчора 13:45 1139 1
Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 12:40 616
Прямі трансляції

Міннесота здолала Піттсбург: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:11 209 0
Міннесота здолала Піттсбург: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на суботу, 10 лютого, пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися три матчі.

 НХЛ - Регулярний чемпіонат
9 лютого

Міннесота - Піттсбург 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 - 12 Болді (Фейбер, Капризов)
1:1 - 22 Сміт (Малкін)
2:1 - 26 Брудін (Ерікссон Ек, Болді)
2:2 - 41 Кросбі (Генцел, Карлссон)
3:2 - 49 Капризов (Брудін, Богосян)

Чикаго - Рейнджерс 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

1:0 - 2 Влашич ()
1:1 - 4 Лафреньєр (Панарін, Міллер)
1:2 - 6 Крайдер (Ліндгрен, Фокс)
1:3 - 29 Бродзінські (Какко, Кайлле)
2:3 - 53 Фоліньо (Курашев, Філліпс)
3:3 - 58 Дікінсон (Курашев, Джонс)
3:4 - 62 Зібанежад (Фокс, Крайдер)

Анагайм - Едмонтон 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

1:0 - 18 Фаулер (Хенрік, Ватрано)
1:1 - 29 Кейн (Перрі)
2:1 - 29 Строум (Генрік, Карлссон)
2:2 - 32 Кейн (Кулак, Драйзайтль)
3:2 - 43 Строум (Фаулер, Ватрано)
3:3 - 48 Хайман (Макдевід)
3:4 - 50 Драйзайтль (Бушар, Макдевід)
3:5 - 58 Кейн (Макдевід, Раян)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй 6822
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька 1690
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту "Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту 178610 8
Довбик може перейти у Реал Довбик може перейти у Реал 1514
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 39257
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації 4831
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18743 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90847
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79265
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33666 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68378
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4820 2