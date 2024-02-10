Джерело - Чемпіон.
У ніч на суботу, 10 лютого, пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися три матчі.
Міннесота - Піттсбург 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 - 12 Болді (Фейбер, Капризов)
1:1 - 22 Сміт (Малкін)
2:1 - 26 Брудін (Ерікссон Ек, Болді)
2:2 - 41 Кросбі (Генцел, Карлссон)
3:2 - 49 Капризов (Брудін, Богосян)
Чикаго - Рейнджерс 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
1:0 - 2 Влашич ()
1:1 - 4 Лафреньєр (Панарін, Міллер)
1:2 - 6 Крайдер (Ліндгрен, Фокс)
1:3 - 29 Бродзінські (Какко, Кайлле)
2:3 - 53 Фоліньо (Курашев, Філліпс)
3:3 - 58 Дікінсон (Курашев, Джонс)
3:4 - 62 Зібанежад (Фокс, Крайдер)
Анагайм - Едмонтон 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
1:0 - 18 Фаулер (Хенрік, Ватрано)
1:1 - 29 Кейн (Перрі)
2:1 - 29 Строум (Генрік, Карлссон)
2:2 - 32 Кейн (Кулак, Драйзайтль)
3:2 - 43 Строум (Фаулер, Ватрано)
3:3 - 48 Хайман (Макдевід)
3:4 - 50 Драйзайтль (Бушар, Макдевід)
3:5 - 58 Кейн (Макдевід, Раян)
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