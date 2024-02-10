Джерело - Чемпіон.

У ніч на суботу, 10 лютого, пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися три матчі.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

9 лютого

Міннесота - Піттсбург 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 - 12 Болді (Фейбер, Капризов)

1:1 - 22 Сміт (Малкін)

2:1 - 26 Брудін (Ерікссон Ек, Болді)

2:2 - 41 Кросбі (Генцел, Карлссон)

3:2 - 49 Капризов (Брудін, Богосян)

Чикаго - Рейнджерс 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

1:0 - 2 Влашич ()

1:1 - 4 Лафреньєр (Панарін, Міллер)

1:2 - 6 Крайдер (Ліндгрен, Фокс)

1:3 - 29 Бродзінські (Какко, Кайлле)

2:3 - 53 Фоліньо (Курашев, Філліпс)

3:3 - 58 Дікінсон (Курашев, Джонс)

3:4 - 62 Зібанежад (Фокс, Крайдер)

Анагайм - Едмонтон 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

1:0 - 18 Фаулер (Хенрік, Ватрано)

1:1 - 29 Кейн (Перрі)

2:1 - 29 Строум (Генрік, Карлссон)

2:2 - 32 Кейн (Кулак, Драйзайтль)

3:2 - 43 Строум (Фаулер, Ватрано)

3:3 - 48 Хайман (Макдевід)

3:4 - 50 Драйзайтль (Бушар, Макдевід)

3:5 - 58 Кейн (Макдевід, Раян)

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