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Сокіл з камбеком переграв Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України

Сьогодні 21:25 151 0
Сокіл з камбеком переграв Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Сокіл переміг Київ Кепіталз.

Матч завершився перемогою Сокола з рахунком 4:2. При цьому Кепіталз вигравали 2:1, однак у третьому періоді супротивник оформив камбек.

Сокіл набрав 56 очок і впевнено йде до перемоги у регулярному чемпіонаті.

Чемпіонат України з хокею
25 січня

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 1:0 – Бабинець (Слюсар, Мазур, - більш.), 06:33. 1:1 – Таран, 23:05. 1:2 – Панченко (Дворник), 39:57. 2:2 – Благий (В. Мазур, Слюсар, - більш.), 43:06. 3:2 – Бородай (Бондарєв, Слюсар, - більш.), 44:52. 4:2 – Бондарєв (Слюсар, Жеребко), 55:10

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