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Київ Кепіталз переміг Тризуб у чемпіонаті України

Київ Кепіталз продовжує боротьбу з Соколом за перемогу в регулярному чемпіонаті.
Сьогодні 20:27 215 0
Київ Кепіталз переміг Тризуб у чемпіонаті України
#Київ Кепіталз, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз переграв Тризуб у заключному матчі 24-го туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунок 7:1.

Чемпіонат України

27 тур, 22 січня

Тризуб (Київ) - Київ Кепіталз (1:4, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Кривоножкін (Луговий, М. Олійник, - більш.), 13:44. 0:2 – Секірко (Луговий, М. Олійник, - подв. більш.), 17:09. 0:3 – Тищенко (Берднікс, - більш.), 17:19. 0:4 – Луговий (Таран, Секірко, - більш.), 19:25. 1:4 – Є. Тимченко, 19:42. 1:5 – Безуглий (Луговий, Берднікс), 26:36. 1:6 – Моксунен (Черненко), 35:54. 1:7 – Кривоножкін (М. Олійник), 46:31

Раніше Сокіл здолав Кременчук.

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