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Кременчук - Сокіл 2:3: огляд матчу

Вчора 22:26 187 0
Кременчук - Сокіл 2:3: огляд матчу
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Київський Сокіл зміцнив лідерство у чемпіонаті України з хокею, вп’яте в сезоні вигравши у Кременчука. 

Чемпіонат України з хокею
21 січня

Кременчук - Сокіл (Київ) 2:3 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Лялька (Середницький, Кривенко), 04:29. 1:1 – Бородай (Толстушко, Бондарєв, - більш.), 39:39. 2:1 – Андрющенко (Брага, Піддубний), 41:50. 2:2 – Бабинець (В. Мазур), 42:07. 2:3 – Чердак (переможний булліт)

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