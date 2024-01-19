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Вегас розгромив Рейнджерс: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 09:40 172 0
Вегас розгромив Рейнджерс: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
19 січня

Баффало – Чикаго – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Оттава – Монреаль – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Філадельфія – Даллас – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Тампа-Бей - Міннесота - 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

Вашингтон – Сент-Луїс – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Бостон – Колорадо – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Едмонтон – Сіетл – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Калгарі – Торонто – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Лос-Анджелес – Нешвілл – 1:2

Ванкувер – Аризона – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Вегас – Рейнджерс – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

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