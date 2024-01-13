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Тризуб - Берсерки 5:4: огляд матчу

Огляд матчу Тризуб - Берсерки
Сьогодні 13:38 95 0
Тризуб - Берсерки 5:4: огляд матчу
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Тризуб вчетверте в сезон обіграв Берсерків у матчі чемпіонату України.

Чемпіонат України

12 січня

Тризуб (Київ) - Берсерки (Вінниця)  5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

Шайби: 1:0 - Черемнов (Є. Тимченко, Бондаренко), 06:35. 1:1 - Карнаух (Осадчий), 09:27. 1:2 - Бєлік (О-др Резюк), 28:31. 2:2 - Будяк (Бондаренко, Зик), 31:45. 3:2 - Є. Тимченко (Бондаренко, Росляков), 35:43. 4:2 - Є. Тимченко (Бондаренко, Віт. Гаврилюк), 41:02. 5:2 - Бондаренко (Буняк, Черемнов), 43:54. 5:3 - Карнаух (Ревука, Халін), 55:28. 5:4 - Пркський (Дуюн) 56:08 

Раніше Київ Кепіталз переграв Кременчук.

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