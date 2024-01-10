Джерело - Чемпіон.

У ніч проти середи, 10 січня, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися 10 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

10 січня

Баффало - Сіетл 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Тампа-Бей - Лос-Анджелес 3:2 ОВ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Торонто - Сан-Хосе 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Айлендерс - Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Вінніпег - Колумбус 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Нашвілл - Анагайм 3:5 (0:3, 0:1, 3:0)

Сент-Луїс - Флорида 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Чикаго - Едмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Аризона - Бостон 4:3 ОВ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Калгарі - Оттава 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

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