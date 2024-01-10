Головне
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій
Вчора 18:12 1598 1
Костюк здолала Таунсенд у другому колі турніру в Аделаїді
Сьогодні 09:41 178
Снігур переграла Краус у кваліфікації Australian Open
Сьогодні 09:25 176
Завацька впевнено переграла Тан на старті кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 171
Стародубцева успішно стартувала у кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 214
Ястремська вийшла до другого кола кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 287
Тоттенгем представив Вернера
Вчора 21:38 524
Харківські Берсерки змінили назву
Вчора 19:40 441
CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Вчора 18:58 516
Валенсія визначилась з майбутнім Яремчука
Вчора 18:54 718
Прямі трансляції

Вінніпег розгромив Колумбус, Едмонтон здолав Чикаго: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:55 119 0
Вінніпег розгромив Колумбус, Едмонтон здолав Чикаго: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти середи, 10 січня, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися 10 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 січня

Баффало - Сіетл 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Тампа-Бей - Лос-Анджелес 3:2 ОВ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Торонто - Сан-Хосе 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Айлендерс - Ванкувер 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Вінніпег - Колумбус 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Нашвілл - Анагайм 3:5 (0:3, 0:1, 3:0)

Сент-Луїс - Флорида 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Чикаго - Едмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Аризона - Бостон 4:3 ОВ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Калгарі - Оттава 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 40032 1
Стала відома причина смерті Шершуна Стала відома причина смерті Шершуна 1983
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій 1598 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Рупольдингу 1414
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 1671
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати 1231
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356571 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34729
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47570
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87163
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89422 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 353492