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Кароліна впевнено перемогла Вашингтон: результати матчів НХЛ

Сьогодні 11:09 184 0
Кароліна впевнено перемогла Вашингтон: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти суботи, 6 січня, минув черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися три матчі.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
5 січня

Нью-Джерсі - Чикаго 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 0:1 – 15 Дікінсон (Влашич), 1:1 – 30 Хольц (Немец), 1:2 – 38 Катчук, 2:2 – 45 Немец (Зігентхалер, Тірні), 3:2 – 51 Маклауд (Хольц, Лазар), 4:2 – 59 Тоффолі

Вашингтон - Кароліна 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)

Шайби: 1:0 - 7 Дауд (Маленстін, Обе-Кюбель), 2:0 - 16 Строум (Карлсон, Овечкін), 2:1 - 25 Бернс (Ахо, Свєчніков), 2:2 - 43 Джарвіс (Орлов, Пономарьов), 2:3 – 52 Свєчніков (Бернс, Ахо), 2:4 – 54 Бернс (Ахо, Свєчніков), 2:5 – 58 Орлов, 2:6 – 59 Пономарьов (Котканіями)

Анагайм - Вінніпег - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 15 Мактавіш (Ватрано, Кіллорн), 1:1 – 27 Елерс (Піонк, Шайфлі), 1:2 – 41 Шмідт (Семберг), 1:3 – 53 Перфетті (Нідеррайтер, Намєстніков)

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