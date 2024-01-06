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Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Збірна США виграла турнір
Сьогодні 05:32 19623 0
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці
#ЧС-2024 з хокею

Джерело - Чемпіон.

У шведському Гетеборзі відбувся молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому взяли 10 команд.

Вони були поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.

  • Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія
  • Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія

Матчі турніру відбулися на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі.

Нагадаємо, що 6 січня 2023 збірна Канади в 20 раз виграла молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, обігравши у фіналі Чехію з рахунком 3:2. росію та білорусь усунули від участі у турнірі через збройне вторгнення в Україну.

Чемпіонат світу U-20 з хокею
Груповий етап
Тур 1
26 грудня
  • 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20 - 6:2
  • 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20 - 2:5
  • 18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20 - 4:1
  • 20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20 - 6:0
Тур 2
27 грудня
  • 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 - 3:0
  • 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 - 3:4
  • 18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20 - 1:8
  • 20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20 - 0:10
Тур 3
28 грудня
  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20 - 3:11
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20 - 0:5
29 грудня
  • 13:00. Група В. Норвегія U-20 - Словаччина U-20 - 4:8
  • 15:30. Група А. Латвія U-20 - Фінляндія U-20 - 0:4
Тур 4
29 грудня
  • 18:00. Група В. Чехія U-20 - США U-20 - 3:4 Б
  • 20:30. Група А. Канада U-20 - Швеція U-20 - 0:2

30 грудня

  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20 - 6:2
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20 - 2:6
Тур 5
31 грудня
  • 13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20 - 10:2
  • 15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20 - 4:5 Б
  • 18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20 - 4:2
  • 20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20 - 6:3

Турнірні таблиці:

Плей-оф
2 січня
  • 13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина U-20 - Фінляндія U-20 - 3:4 ОВ
  • 15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада U-20 - Чехія U-20 - 2:3
  • 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США U-20 - Латвія U-20 - 7:2
  • 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція U-20 - Швейцарія U-20 - 3:2 ОВ

4 січня

  • 12:00. Матч за збереження місця. Німеччина  U-20 - Норвегія  U-20 - 5:4 ОВ
  • 16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція U-20 - Чехія U-20 - 5:2
  • 20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20 - 3:2

5 січня

  • 16:00. Матч за третє місце. Чехія U-20 - Фінляндія U-20 - 8:5
  • 20:30. Фінал. США U-20 - Швеція U-20 - 6:2
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