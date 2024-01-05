Піттсбург дотиснув Бостон, Флорида розгромила Вегас: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
5 січня
Бостон - Піттсбург - 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)
Монреаль - Баффало - 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)
Рейнджерс - Чикаго - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Філадельфія - Коламбус - 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по булітах - 0:1)
Даллас - Колорадо - 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
Міннесота - Тампа-Бей - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Нешвілл - Калгарі - 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)
Сент-Луїс - Ванкувер - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0)
Аризона - Айлендерс - 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Сіетл - Оттава - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Вегас - Флорида - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе - Вінніпег - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1, 0:1, 0:0)
Лос-Анджелес - Детройт - 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, по булітах - 0:2)