Визначилися фіналісти чемпіонату світу U-20 з хокею

Джерело - Чемпіон.
4 січня визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею.
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Швеція на домашньому турнірі переграла Чехію та вийшла до фіналу. У ньому шведи зустрінуться зі збірною США, що зробила камбек у півфінальному протистоянні з Фінляндією (відігралася з 0:2).
Чемпіонат світу U-20 з хокею
Півфінали, 4 січня
- 16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція U-20 - Чехія U-20 - 5:2
- 20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20 - 3:2
Матчі за медалі, 5 січня
- 16:00. Матч за третє місце. Чехія U-20 - Фінляндія U-20
- 20:30. Фінал. США U-20 - Швеція U-20