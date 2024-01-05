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Визначилися фіналісти чемпіонату світу U-20 з хокею

Вирішальні матчі турніру відбудуться сьогодні, 5 січня
Сьогодні 07:20 762 0
Визначилися фіналісти чемпіонату світу U-20 з хокею

Джерело - Чемпіон.

4 січня визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Швеція на домашньому турнірі переграла Чехію та вийшла до фіналу. У ньому шведи зустрінуться зі збірною США, що зробила камбек у півфінальному протистоянні з Фінляндією (відігралася з 0:2).

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Півфінали, 4 січня

  • 16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція U-20 - Чехія U-20 - 5:2
  • 20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20 - 3:2

Матчі за медалі, 5 січня

  • 16:00. Матч за третє місце. Чехія U-20 - Фінляндія U-20
  • 20:30. Фінал. США U-20 - Швеція U-20
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