Визначилися фіналісти чемпіонату світу U-20 з хокею

Вирішальні матчі турніру відбудуться сьогодні, 5 січня

Джерело - Чемпіон.

4 січня визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Швеція на домашньому турнірі переграла Чехію та вийшла до фіналу. У ньому шведи зустрінуться зі збірною США, що зробила камбек у півфінальному протистоянні з Фінляндією (відігралася з 0:2).

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Півфінали, 4 січня

16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція U-20 - Чехія U-20 - 5:2

20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20 - 3:2

Матчі за медалі, 5 січня