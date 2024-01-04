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Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні 20:44 235 0
Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

4 січня у Швеції у восьмий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулися два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
4 січня

Матч за збереження місця.

Німеччина  U-20 - Норвегія  U-20 5:4 ОВ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Шайби: 09:40 Біккер - 1:0, 16:10 Стеен - 1:1, 28:58 Освальд (Хордлер, Сінн) - 2:1, 34:43 Бакке Ольсен (Йонсон, Волд) - 2:2, 49 :58 Сінн - 3:2, 50:46 Ньюбнер (Освальд) - 4:2, 54:19 Брандсегг-Нігард (Стеен) - 4:3, 56:06 Бакке Ольсен (Йонсон) - 4:4, в овертаймі 00:58 Еліас (Сін, Освальд) - 5:4

Перший матч 1/2 фіналу.

Швеція U-20 - Чехія U-20 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 06:44 Меловскі (Редліх, Сале) - 0:1, 11:52 Ліндстейн (Едстрем) - 1:1, 22:35 Сандін - 2:1, 27:35 Цибулка (Бареш, Римон) - 2:2, 45:14 Леккерімакі (Пеллікка, Валберг) - 3:2, 52:00 Остлунд (Ліндстейн, Вілландер) - 4:2, 53:03 Леккерімакі (Остлунд, Стенберг) - 5:2

Сьогодні відбудеться ще один півфінальний матч:

20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20

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