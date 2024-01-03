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Торонто розгромив Лос-Анджелес, Едмонтон розібрався з Філадельфією: результати матчів НХЛ

Результати матчів НХЛ
Сьогодні 10:18 210 0
Торонто розгромив Лос-Анджелес, Едмонтон розібрався з Філадельфією: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 січня

Коламбус – Бостон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Рейнджерс – Кароліна – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Піттсбург – Вашингтон – 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Даллас – Монреаль – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Міннесота – Калгарі – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Нешвілл – Чикаго – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Вінніпег – Тампа-Бей – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Аризона – Флорида – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Колорадо – Айлендерс – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Едмонтон – Філадельфія – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Ванкувер – Оттава – 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

Лос-Анджелес – Торонто – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Детройт – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

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