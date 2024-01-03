Торонто розгромив Лос-Анджелес, Едмонтон розібрався з Філадельфією: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 січня
Коламбус – Бостон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Рейнджерс – Кароліна – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Піттсбург – Вашингтон – 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)
Даллас – Монреаль – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Міннесота – Калгарі – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Нешвілл – Чикаго – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Вінніпег – Тампа-Бей – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Аризона – Флорида – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Колорадо – Айлендерс – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Едмонтон – Філадельфія – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Ванкувер – Оттава – 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)
Лос-Анджелес – Торонто – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Детройт – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)