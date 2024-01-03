Визначилися півфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею

Півфінали відбудуться 4 січня

Джерело - Чемпіон.

2 січня визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Найнесподіванішим став результат Канади, яка програла Чехії та не зможе захистити свій титул. Разом з Чехією до 1/2 фіналу вийшли господарі шведи, які обіграли Швейцарію, Фінляндія, яка здолала Словаччину в овертаймі, та США, які розібралися з Латвією.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

2 січня

13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія - 3:4 ОВ

15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія - 2:3

18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США - Латвія - 7:2

20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія - 3:2 ОВ

4 січня

16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція - Чехія

20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США - Фінляндія

5 січня

Матч за третє місце.

Фінал.

Крім того, 4 січня відбудеться матч за виживання в елітному дивізіоні Німеччина - Норвегія.