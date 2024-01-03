Визначилися півфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею

Джерело - Чемпіон.
2 січня визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею.
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Найнесподіванішим став результат Канади, яка програла Чехії та не зможе захистити свій титул. Разом з Чехією до 1/2 фіналу вийшли господарі шведи, які обіграли Швейцарію, Фінляндія, яка здолала Словаччину в овертаймі, та США, які розібралися з Латвією.
Чемпіонат світу U-20 з хокею
2 січня
- 13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія - 3:4 ОВ
- 15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія - 2:3
- 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США - Латвія - 7:2
- 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія - 3:2 ОВ
4 січня
- 16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція - Чехія
- 20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США - Фінляндія
5 січня
- Матч за третє місце.
- Фінал.
Крім того, 4 січня відбудеться матч за виживання в елітному дивізіоні Німеччина - Норвегія.