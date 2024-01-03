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Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні 07:01 3316 0
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

2 січня у Швеції у сьомий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулися матчі 1/4 фіналу.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
1/4 фіналу, 2 січня

Словаччина - Фінляндія 3:4 ОВ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 19:59 Сікора (Месар) - 1:0, 23:36 Манністо - 1:1, 40:36 Хамехано (Лассіла, Науккарінен) - 1:2, 47:09 Дворський - 2:2, 58:26 Каскімакі (Хеленіус) - 2:3, 59:16 Месар (Дворськи) - 3:3, 60:24 Лассіла (Найман) - 3:4

Канада - Чехія 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 07:51 Станцль (Римон) - 0:1, 18:01 Цибулка (Куліх) - 0:2, 23:43 Вуд (Коуен, Ягер) - 1:2, 36:40 Фурлонг (Пойстрас) - 2:2, 59:49 Станцль (Бехер, Римон) - 2:3

США - Латвія 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

Шайби: 01:31 Фортескью (Мур) - 1:0, 11:42 Перро (Кейсі) - 2:0, 13:59 Лочмеліс - 2:1, 14:03 Кейсі (Снаггеруд, Фінлі) - 3:1, 25 :22 Макгроарті (Ховард, Хатсон) - 4:1, 36:00 Сміт (Перро, Леонард) - 5:1, 39:39 Перро (Сміт, Кейсі) - 6:1, 46:34 Мур - 7:1, 52:48 Лочмеліс (Нікс, Вілманіс) - 7:2

Швеція - Швейцарія 3:2 ОВ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 01:45 Стенберг (Хавелід, Петтерссон) - 1:0, 18:00 Леккерімакі (Онгрен, Валберг) - 2:0, 37:26 Хорнеккер (Ребер) - 2:1, 49:10 Мейле (Крісті) - 2:2, в овертаймі 00:22 Сандін (Леккерімакі, Остлунд) - 3:2

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