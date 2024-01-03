Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

У шведському Гетеборзі відбудеться молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.

Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.

Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія

Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія

Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі.

Нагадаємо, що 6 січня 2023 збірна Канади в 20 раз виграла молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, обігравши у фіналі Чехію з рахунком 3:2. росію та білорусь усунули від участі у турнірі через збройне вторгнення в Україну.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Груповий етап

Тур 1

26 грудня

13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20 - 6:2

15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20 - 2:5

18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20 - 4:1

20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20 - 6:0

Тур 2

27 грудня

13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20 - 3:0

15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20 - 3:4

18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20 - 1:8

20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20 - 0:10

Тур 3

28 грудня

18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20 - 3:11

20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20 - 0:5

29 грудня

13:00. Група В. Норвегія U-20 - Словаччина U-20 - 4:8

15:30. Група А. Латвія U-20 - Фінляндія U-20 - 0:4

Тур 4

29 грудня

18:00. Група В. Чехія U-20 - США U-20 - 3:4 Б

20:30. Група А. Канада U-20 - Швеція U-20 - 0:2

30 грудня

18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20 - 6:2

20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20 - 2:6

Тур 5

31 грудня

13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20 - 10:2

15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20 - 4:5 Б

18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20 - 4:2

20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20 - 6:3

Турнірні таблиці:

Плей-оф

2 січня

13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія - 3:4 ОВ

15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія - 2:3

18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США - Латвія - 7:2

20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія - 3:2 ОВ

4 січня

16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція - Чехія

20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США - Фінляндія

5 січня