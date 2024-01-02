Джерело - Чемпіон.

2 січня у Швеції у сьомий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося два матчі 1/4 фіналу.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

1/4 фіналу, 2 січня

Словаччина - Фінляндія 3:4 ОВ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 19:59 Сікора (Месар) - 1:0, 23:36 Манністо - 1:1, 40:36 Хамехано (Лассіла, Науккарінен) - 1:2, 47:09 Дворський - 2:2, 58:26 Каскімакі (Хеленіус) - 2:3, 59:16 Месар (Дворськи) - 3:3, 60:24 Лассіла (Найман) - 3:4

Канада - Чехія 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 07:51 Станцль (Римон) - 0:1, 18:01 Цибулка (Куліх) - 0:2, 23:43 Вуд (Коуен, Ягер) - 1:2, 36:40 Фурлонг (Пойстрас) - 2:2, 59:49 Станцль (Бехер, Римон) - 2:3

Сьогодні, 2 січня, відбудеться ще два чвертьфінальні матчі турніру:

18:00. Третій матч 1/4 фіналу. США - Латвія

20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія

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