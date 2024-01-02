Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Вчора 14:55 634
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 19:44 223
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
Сьогодні 18:23 1388
Цуренко зіграє проти Паррі в другому колі турніру в Окленді
Сьогодні 16:54 231
Костюк зіграє проти росіянки Касаткіної в другому колі турніру в Брісбені
Сьогодні 16:39 306
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Сьогодні 14:13 563
Гай: Чи вистрелив би у путіна? Я віруюча людина, а вбивати - це гріх
Сьогодні 13:33 523
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
Сьогодні 12:51 325
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 08:33 1125
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Вчора 15:55 725
Прямі трансляції

Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні 19:44 223 0
Збірна Канади програла Чехії: результати чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

2 січня у Швеції у сьомий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося два матчі 1/4 фіналу.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
1/4 фіналу, 2 січня

Словаччина - Фінляндія 3:4 ОВ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 19:59 Сікора (Месар) - 1:0, 23:36 Манністо - 1:1, 40:36 Хамехано (Лассіла, Науккарінен) - 1:2, 47:09 Дворський - 2:2, 58:26 Каскімакі (Хеленіус) - 2:3, 59:16 Месар (Дворськи) - 3:3, 60:24 Лассіла (Найман) - 3:4

Канада - Чехія 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 07:51 Станцль (Римон) - 0:1, 18:01 Цибулка (Куліх) - 0:2, 23:43 Вуд (Коуен, Ягер) - 1:2, 36:40 Фурлонг (Пойстрас) - 2:2, 59:49 Станцль (Бехер, Римон) - 2:3

Сьогодні, 2 січня, відбудеться ще два чвертьфінальні матчі турніру:

  • 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. США - Латвія
  • 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! Легенда №1. Олександру Шовковському - 49! 7472 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 15424
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250 1301
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді Визначилась суперниця Світоліної у другому колі турніру WTA в Окленді 1296
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо 17009
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ "95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ 1388
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44593 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37659
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46440
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13916
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313054
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52219 2