Бостон встановив рекорд за кількістю виїзних перемог в НХЛ

Він тримався з 2013 року

У ніч із 31 грудня на 1 січня у матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги Бостон переміг Детройт (5:3) та встановив рекорд НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Таким чином Брюїнз виграли 32 виїзні матчі в рамках регулярного чемпіонату у 2023 році. Це рекордний показник в історії НХЛ. До цього рекорд належав Чикаго Блекгоукс, який здобув 31 гостьову перемогу в регулярці у 2013 році.

Бостон розташовується на другій сходинці турнірної таблиці Східної конференції, набравши 50 очок у 35 матчах.