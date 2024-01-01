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Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею

Завершився груповий етап турніру
Сьогодні 08:24 303 0
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Швеції, завершився груповий етап. 

Визначились усі чвертьфінальні пари, а також суперники у матчі за виживання.

Чвертьфінали відбудуться 2 січня. Розклад матчів:

  • 13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія
  • 15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія
  • 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США - Латвія
  • 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія

У матчі за виживання зіграють Німеччина та Норвегія. Ця гра відбудеться 4 січня. Початок о 12:00.

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