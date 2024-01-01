Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею

Джерело - Чемпіон.
На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Швеції, завершився груповий етап.
Визначились усі чвертьфінальні пари, а також суперники у матчі за виживання.
Чвертьфінали відбудуться 2 січня. Розклад матчів:
- 13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія
- 15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія
- 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. - США - Латвія
- 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія
У матчі за виживання зіграють Німеччина та Норвегія. Ця гра відбудеться 4 січня. Початок о 12:00.