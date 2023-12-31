Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбувся один матч.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

31 грудня

США - Словаччина 10:2 (2:1, 3:1, 5:0)

Шайби: 06:21 Макроарті (Мур, Чеслі) - 1:0, 08:57 Моско - 1:1, 10:13 Буіум (Хеєс) - 2:1, 20:29 Бріндлі (Гатсон, Чеслі) - 3:1, 37:50 Месар (Петровський) - 3:2, 38:20 Леонард (Сміт) - 4:2, 38:54 Макроарті (Фортеск'ю, Готьє) - 5:2, 44:06 Макроарті (Готьє) - 6:2, 45:48 Ховард (Нельсон, Бріндлі) - 7:2, 49:15 Похлкамп - 8:2, 51:00 Готьє (Назар, Гатсон) - 9:2, 52:42 Ховард (Назар, Хатсон) - 10:2

Сьогодні, 31 грудня, на чемпіонаті світу відбудеться ще три матчі:

15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20

18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20

20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20

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