Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного сезону НХЛ у ніч із 30 на 31 грудня відбулося 9 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

30 грудня

Вінніпег - Міннесота 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 3 Іафалло (Намісників)

2:0 – 14 Нідеррайтер (Лаурі)

3:0 – 26 Нідеррайтер (Епплтон, Моррісі)

3:1 – 30 Хартман (Годро, Юханссон)

3:2 – 41 Болді (Капризів)

4:2 – 42 Йонссон Фьяллбі (Баррон, Тонінато)

Баффало - Колумбус 3:2 ОВ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 19 Сіверсон (Чінахов, Воронков)

1:1 – 21 Куїнн (Пауер, Козенс)

1:2 – 33 Фантіллі (Сіллінджер, Денфорт)

2:2 – 51 Міттлстадт (Самуельссон, Бенсон)

3:2 – 61 Скіннер (Томпсон, Пауер)

Флорида - Монреаль 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 24 Луостарінен (Беннетт, Родрігес)

1:1 – 27 Кофілд (Метісон, Сузукі)

2:1 – 47 Луостарінен (Екман-Ларссон, Екблад)

3:1 – 55 Беннетт (Верхеге, Екман-Ларссон)

4:1 – 57 Верхеге (Екблад, Ткачак)

Піттсбург - Сент-Луїс 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 15 О'Коннор (Сміт, Малкін)

1:1 – 21 Томас (Крюг, Кайру)

2:1 - 26 Малкін (Ракелль, Генцел)

3:1 – 44 Картер (Харкінс)

3:2 – 50 Капанен (Перунович)

4:2 – 58 Кросбі (Карлсон, Генцел)

Торонто - Кароліна 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 2 Бантінг (Свічників, Ахо)

0:2 – 33 Джарвіс (Ахо, Свічників)

1:2 – 44 Лільєгрен (Джіордано, Домі)

1:3 – 59 Ахо

2:3 – 59 Робертсон (Лільєгрен, Домі)

Вашингтон - Нашвілл 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)

0:1 – 2 Євангеліста (Новак, Фабро)

0:2 – 6 Йосі (О'Райллі, Нюквіст)

1:2 – 10 Маленстин (ван Римсдайк, Дауд)

2:2 – 34 Овечкін (Протас, Строум)

Бостон - Нью-Джерсі 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

0:1 – 6 Хішир (Джек Хьюз, Тоффолі)

0:2 – 21 Люк Хьюз (Братт, Тоффолі)

1:2 – 25 Дебраск (Койл, Маршанд)

2:2 – 32 Пастрняк (Гіки, Карло)

3:2 – 35 Пастрняк (Макевій, Дебраск)

4:2 – 37 Шаттенкірк (Койл, Гжельчик)

5:2 – 56 Шаттенкірк (Пастрняк, Маршанд)

Тампа-Бей - Рейнджерс 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 1 Панарін (Лафреньєр, Трочек)

0:2 – 7 Трочок (Лафреньєр, Труба)

1:2 – 37 Кучеров (Пол, Стемкос)

1:3 – 38 Крайдер (Вілер, Трочек)

1:4 – 51 Панарін (Трочок)

1:5 – 55 Панарін (Зібанежад, Фокс)

Лос-Анджелес - Едмонтон 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 2:3)

1:0 – 14 Фіала (Дауті, Кемпе)

2:0 – 18 Кемпе (Байфілд, Копітар)

2:1 – 25 Макдевід (Бушар, Нюджент-Хопкінс)

2:2 – 35 Драйзайтль (Макдевід)

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